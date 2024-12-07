إيران: مصير الأسد غير محسوم وسوريا تواجه سيناريوهات خطيرة

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد غير معروف، مشيرًا إلى أن المقاومة ستواصل دورها بغض النظر عن التطورات.

وأوضح عراقجي أن كثيرين توقعوا سقوط نظام الأسد منذ عام 2011، لكن الأحداث أثبتت أن التنبؤات في هذا السياق محفوفة بالمخاطر، مع تغير الأوضاع بشكل مستمر.

وأشار إلى أن سوريا قد تواجه سيناريوهات خطيرة مثل حرب أهلية، تقسيم البلاد، أو سيطرة جماعات إرهابية بالكامل، مشددا على أن جميع دول المنطقة متفقة على دعم وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وأكد عراقجي أن المقاومة ليست مقيدة بطريق واحد، مضيفًا أن قطع معبر على الحدود العراقية لا يعني إنهاء محور المقاومة أو تعطيله.