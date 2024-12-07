المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء وحل الحكومة

(أ ب )

أصدر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مرسوما يقضي بإقالة رئيس الوزراء أبوليناير يواكيم كيليم دي تامبيلا وإعلان حل الحكومة الوطنية.

وجاء في مرسوم أصدره زعيم المجلس العسكري إبراهيم تراوري أن المسؤولين في الحكومة المنحلة سيواصلون أداء واجباتهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، ولم يتم الكشف عن سبب اتخاذ مثل هذه الخطوة.

واستولى المجلس العسكري في بوركينا فاسو على السلطة في سبتمبر 2022 من خلال الإطاحة بالحكم العسكري لليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا بعد نحو ثمانية أشهر من قيامه بانقلاب للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا روش مارك كابوري.