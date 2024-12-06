مقتل سبعة أشخاص في هجوم روسي على زابوريجيا

(د ب أ)

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في بقنابل إنزلاقية روسية على مدينة زابوريجيا في جنوب شرقى أوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة المحلى إيفان فيدوروف على تطبيق "تليجرام" إن أشخاصا آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي كما أصيبت ورشة لإصلاح السيارات خلال الهجوم.

ويمتد خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية على بعد أكثر من 30 كيلومترا جنوب شرقى زابوريجيا. ويمكن للطائرات الروسية إسقاط قنابل إنزلاقية من مسافات تزيد عن 50 كيلومترا.