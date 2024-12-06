البيت الأبيض يدعو لعملية جادة تنهي الحرب في سوريا

وكالات

قال البيت الأبيض، إنه يراقب عن كثب التطورات في سوريا، قائلا إن واشنطن على تواصل مع دول المنطقة وستستمر في حماية قواتها.

ودعا البيت الأبيض لخفض التصعيد في سوريا وحماية المدنيين والأقليات، وللعمل على عملية جادة يمكن أن تنهي الحرب الأهلية.

وشدد على أن رفض نظام الرئيس السوري بشار الأسد الانخراط في العملية السياسية واعتماده على روسيا وإيران أديا إلى الظروف الحالية.