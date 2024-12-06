مسؤول إسرائيلي: مصلحتنا كسر المحور الإيراني والأسد جزء منه

وكالات

نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن تل أبيب لا تتدخل في سوريا، لكن مصلحتها هي كسر المحور الإيراني والرئيس السوري بشار الأسد جزء منه، وفق وصفه.

ورجح المسؤول الإسرائيلي أن السيناريو المتوقع هو عدم وجود حسم كامل في سوريا، بحسب الصحيفة.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية في سوريا خشية وصول فصائل المعارضة إليها.

وأضافت القناة، أن الجيش والمؤسسة الأمنية في حالة تأهب على الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا تعليمات خاصة لسكان الجولان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها مقتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين مقاتلين دروز وقوات النظام السوري في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لرويترز إن المقاتلين الدروز يسيطرون على مركز الشرطة الرئيسي في مدينة السويداء وأحد السجون.

في حين نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لما قالوا إنه إطلاق سراح المعتقلين من أحد سجون السويداء.