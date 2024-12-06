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مسؤول أمريكي: الوضع في سوريا يزداد تعقيدًا والجبهة الجنوبية في خطر

09:59 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

سوريا

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وكالات

صرح مسؤول أمريكي بأن الوضع في سوريا قد يصبح أكثر صعوبة إذا اضطر الرئيس السوري للقتال على الجبهة الجنوبية، مشيرًا إلى أن حزب الله وإيران لم يعودا في وضع يمكنهما من تقديم الدعم كما كان سابقًا.

وأضاف المسؤول أن الجهات الإقليمية الفاعلة تسعى لاتخاذ خطوات لاحتواء تداعيات ما يجري في سوريا عليها، موضحا أن تقارير تفيد بسيطرة المعارضة على مواقع للنظام في الجنوب، نتيجة استدعاء الجيش السوري إلى العاصمة دمشق.

وأوضح المسؤول أن الرد الروسي كان محدودًا بضربات جوية قليلة، مشيرًا إلى أن توقيت تحرك هيئة تحرير الشام يبقى غير واضح، وأنه من الصعب تصور التخطيط لذلك في وقت قصير.

سوريا حزب الله إيران حلب حماة بشار الأسد
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