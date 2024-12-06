إعلام عبري: جيش الاحتلال هاجم مخازن أسلحة كيميائية بسوريا

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية في سوريا خشية وصول فصائل المعارضة إليها.

كانت القناة، قالت إن الجيش والمؤسسة الأمنية في حالة تأهب على الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا تعليمات خاصة لسكان الجولان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها مقتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين مقاتلين دروز وقوات النظام السوري في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لرويترز إن المقاتلين الدروز يسيطرون على مركز الشرطة الرئيسي في مدينة السويداء وأحد السجون.

في حين نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لما قالوا إنه إطلاق سراح المعتقلين من أحد سجون السويداء.