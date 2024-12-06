مقتل شخصين في هجوم صاروخي روسي جنوب شرق أوكرانيا

(د ب أ)

لقي شخصان على الأقل حتفهما في مدينة كريفوي روج الصناعية بجنوب شرقى أوكرانيا إثر هجوم صاروخي روسي، حسب السلطات المحلية.

وكتب حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، سيرهي ليساك، على تطبيق "تليجرام" أن 13 آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأدى الهجوم إلى نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب مبنى إدارة مدنية في الهجوم، وفقا للسلطات العسكرية المحلية.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الكامل منذ أكثر من عامين ونصف العام .