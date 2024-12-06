رويترز عن مصادر: مقتل 3 أشخاص باشتباكات في السويداء بسوريا

رويترز عن مصادر مقتل 3 أشخاص باشتباكات في السويداء

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها مقتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين مقاتلين دروز وقوات النظام السوري في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لرويترز إن المقاتلين الدروز يسيطرون على مركز الشرطة الرئيسي في مدينة السويداء وأحد السجون.

في حين نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لما قالوا إنه إطلاق سراح المعتقلين من أحد سجون السويداء.