لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رويترز عن مصادر: مقتل 3 أشخاص باشتباكات في السويداء بسوريا

07:39 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

رويترز عن مصادر مقتل 3 أشخاص باشتباكات في السويداء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر تأكيدها مقتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين مقاتلين دروز وقوات النظام السوري في مدينة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لرويترز إن المقاتلين الدروز يسيطرون على مركز الشرطة الرئيسي في مدينة السويداء وأحد السجون.

في حين نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لما قالوا إنه إطلاق سراح المعتقلين من أحد سجون السويداء.

مقتل 3 أشخاص مدينة السويداء سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل شخصين في هجوم صاروخي روسي جنوب شرق أوكرانيا

إعلان

إعلان