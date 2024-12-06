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وزير الخارجية يجري اتصالات لبحث التطورات في سوريا

07:34 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات

أجرى وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم 6 ديسمبر، سلسلة اتصالات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وجير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات تناولت التطورات الميدانية المتلاحقة في سوريا، حيث أكد الوزير على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وأمن الأراضي السورية.

وشدد عبدالعاطي على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب مزيد من التصعيد الذي قد يهدد أمن ومستقبل الشعب السوري، داعيًا القوى الدولية إلى تغليب مصالح الشعب السوري ودعم استقراره ووحدته.

ودعا الوزير إلى تبني نهج سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري ويعيد الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

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