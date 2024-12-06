وزير الخارجية السوري: التدخلات الدولية تهدف لتقسيم المنطقة

وكالات

أكد وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإيراني والعراقي، أن المحادثات ركزت على التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام.

وأضاف الصباغ أن الجيش السوري اضطر إلى اعتماد تكتيكات جديدة قائمة على إعادة التموضع والانتشار، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السورية تواصل القيام بواجبها الوطني في التصدي لهذه الهجمات.

وأشار إلى أن الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات تنتهك القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن التدخلات الدولية والإقليمية أصبحت مكشوفة وتسعى لتحقيق تقسيم جديد للمنطقة بما يخدم أجندات معادية.

وشدد وزير الخارجية السوري على أهمية توحيد الجهود لدعم سوريا في مواجهة الفصائل المسلحة، مع رفض واضح لازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا وجود تضامن ملموس مع سوريا في هذه القضية.