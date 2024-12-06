العراق: اجتماع دولي مرتقب لبحث الأوضاع في سوريا وتعزيز التنسيق الإقليمي

وكالات

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري والإيراني، عن مبادرة عراقية لعقد اجتماع دولي يضم عددًا من الدول لبحث الأوضاع الخطيرة في سوريا.

وأضاف حسين أن الاجتماعات الثنائية والثلاثية ركزت على الأوضاع الأمنية المتدهورة في سوريا، مشددًا على أن استقرار الأمن السوري يرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية العراقي إدانته الهجمات المسلحة التي تتعرض لها المدن والمحافظات السورية، مع تحميل المسؤولية للفصائل المسلحة التي تقف خلفها.

وأكد الوزير العراقي أهمية حماية الأراضي والحدود العراقية وإبعادها عن أي تهديدات، مشيرًا إلى أن العراق سيواصل تقديم الدعم للشعب السوري عبر إرسال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري وللنازحين.

وأضاف أن بغداد ستعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع ممثلي الدول المعنية، بمن فيهم أطراف عملية أستانا، لتنسيق الفعاليات الدبلوماسية والسعي نحو تهدئة الأوضاع في سوريا.