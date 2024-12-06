الرئيس التركي يعرب عن أمله في استمرار تقدم الفصائل المسلحة في سوريا

إسطنبول- (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن يستمر تقدم الفصائل المسلحة في سوريا دون أي حوادث.

وأضاف أردوغان أمام الصحفيين في إسطنبول "بعد إدلب وحماة وحمص سيكون الهدف بالطبع دمشق. تستمر مسيرة المعارضة هذه... أمنيتنا أن تستمر هذه المسيرة في سوريا بدون أي حوادث أو مشاكل".

يشار إلى أن هذا أول تصريح للرئيس التركي يدعم فيه تقدم فصائل الفصائل في سوريا منذ اندلاع الاشتباكات مجددا في شمال البلد الذي مزقته الحرب قبل أكثر من أسبوع.

ويأتي تصريح أردوغان قبل يوم من محادثات بين تركيا وإيران وروسيا بشأن سوريا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال في النهاية "وجهنا سابقا دعوة إلى (الرئيس السوري بشار) الأسد، لنقول له /تعالى دعنا نلتقي ونحدد مستقبل سوريا معا/. وللأسف لم نتلق ردا إيجابيا منه".

غير أن الرئيس السوري قال أنه لن يلتقي أردوغان قبل انسحاب القوات التركية من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا.