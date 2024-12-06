الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن "وزارة الداخلية الأردنية أغلقت معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري".



وقالت مصادر لقناة "العربية/الحدث"، إن "الأردن يدرس إغلاق الحدود مع سوريا بعد سيطرة الفصائل المسلحة على معبر نصيب".



وتمكنت الفصائل المسلحة السورية من السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وفق مراسل التلفزيون العربي.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتربت الفصائل المسلحة من مدينة حمص وسط البلاد، ذات الأهمية الإستراتيجية على الطريق المؤدي إلى العاصمة دمشق.



وتواصل الفصائل المسلحة السورية تقدمها نحو مدينة حمص بعد سيطرتها على مدينة حماة، أمس الخميس، كما اشتبكت مع قوات النظام في مدينة نوى غربي محافظة درعا.



