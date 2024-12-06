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بعد سيطرة الفصائل المسلحة.. الأردن: ندرس إغلاق الحدود مع سوريا

03:46 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

الأردن

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وكالات

قالت مصادر لقناة "العربية/ الحدث"، إن "الأردن يدرس إغلاق الحدود مع سوريا بعد سيطرة الفصائل المسلحة على معبر نصيب".


وتمكنت الفصائل المسلحة السورية من السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وفق مراسل التلفزيون العربي.


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتربت الفصائل المسلحة من مدينة حمص وسط البلاد، ذات الأهمية الإستراتيجية على الطريق المؤدي إلى العاصمة دمشق.


وتواصل الفصائل المسلحة السورية تقدمها نحو مدينة حمص بعد سيطرتها على مدينة حماة، أمس الخميس، كما اشتبكت مع قوات النظام في مدينة نوى غربي محافظة درعا.


الأردن سوريا الحدود مع سوريا
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