وزير دفاع إيطاليا يؤكد استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني

بيروت- (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، خلال لقائه نظيره اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني عبر تنظيم المزيد من المؤتمرات لتعزيز قدراته.

واستقبل وزير الدفاع اللبناني في مكتبه في اليرزة، شمال شرق بيروت قبل ظهر اليوم نظيره الإيطالي والوفد المرافق، في حضور سفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي.

وعُقد اجتماع تم خلاله البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والتعاون العسكري بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به الوحدة الإيطالية في إطار القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".

وأكد كروسيتو "استمرار دعم إيطاليا للجيش عبر تنظيم المزيد من المؤتمرات لتعزيز قدراته لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة."

وأطلع وزير الدفاع الإيطالي نظيره اللبناني "على المساعي التي بذلتها إيطاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لإرساء الاستقرار في لبنان لا سيما في جنوبه من خلال التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني".

من جانبه أكد سليم على "حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها على رغم الاعتداءات الإسرائيلية على مواقعها"، مشيراً إلى أن "الجيش كان وسيبقى حريصا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل لا سيما في هذه المرحلة حيث يضطلع الجيش بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب بالتعاون الوثيق مع اليونيفيل".

ولفت إلى "استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ما يشكل خرقاً فاضحاً لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار، شدد على التزام لبنان بالقرار 1701 بكلّ مندرجاته".

وأعرب وزير الدفاع اللبناني عن شكره لإيطاليا لدعمها لبيروت ومساعدتها الجيش".

يذكر أن الجيش اللبناني يقوم بتعزيز انتشاره في منطقة جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

كانت قوات اليونيفيل قد تعرضت لإطلاق النار من الخلف حوالي 40 مرة خلال الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله.





