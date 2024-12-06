"يا راعي الغنم".. سخرية نجلاء من عمل زوجها في الخليج تنتهي بجريمة قتل بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

في قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بدأت قصة حب بين حسام ونجلاء انتهت بالزواج؛ لكن بعد ثلاث سنوات من الزواج، بدأت الخلافات والمشاكل تظهر بينهما.

يروي حسام أن زوجته نجلاء كانت دائمة الشكوى والنكد، وتردد أنها لا تحبه وتريد الزواج من رجل آخر. حتى عندما تأخروا في الإنجاب، كانت تعايره وتقول له إنه غير قادر على الإنجاب، بعد فترة، رزقهما الله بطفلة اسمها آية، لكن المشاكل لم تتوقف.

سافر حسام إلى السعودية للعمل، وكانت نجلاء تعايره بعمله وتقول له إنه يعمل كراعٍ للغنم، تكررت المشاكل بينهما حتى طردها حسام إلى بيت أهلها عدة مرات؛ بعد عودته من السعودية حاول إصلاح الأمور بينهما لكنها كانت تستفزه بكلامها.

بعد ثلاثة أشهر من سفره مجددًا إلى السعودية، كان حسام يتصل بنجلاء للاطمئنان عليها وعلى ابنتهما، لكنها كانت ترد عليه بشكل سيء وتطلب منه الطلاق، وصل الأمر بحسام إلى التفكير في الانتحار بسبب الضغوط النفسية التي كان يعاني منها.

عاد حسام إلى مصر نهائيًا؛ وعند وصوله إلى المنزل وجد أن نجلاء غير مهتمة بعودته؛ حاول التحدث معها لحل المشاكل لكنها رفضت وهددته بأنها ستبقى في البيت لتزيد من معاناته.

في لحظة غضب، فقد حسام السيطرة على أعصابه واعتدى على نجلاء بالضرب حتى فقدت حياتها، بعد ذلك، حاول تهدئة ابنته وأطعمها حتى نامت مرة أخرى.

تعود تفاصيل القضية رقم 7195 لسنة 2023 إلى تلقي مركز شرطة الغنايم بلاغًا يفيد بمقتل "نجلاء. هـ. ب" في منزلها بقرية دير الجنادلة. انتقل ضباط المركز إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن الزوج "حسام. ع. ص"، 33 عامًا، عامل، هو مرتكب الجريمة بسبب خلافات زوجية.

أوضحت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، أن الخلافات نشبت بسبب رغبة الزوجة في الإقامة بمنزل منفصل بعيدًا عن منزل عائلة الزوج؛ وفي يوم الحادث، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى اعتداء الزوج على زوجته بالضرب، مما دفعها للرد عليه، أثار ذلك غضب الزوج، فقام بخنقها وضربها بمقص في بطنها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد ذلك نزع الزوج دبلة الزواج من يدها وهرب من المنزل.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على عامل بعد إدانته بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية في قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة، ومحمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين.

اقرأ أيضا:

مشادة كلامية تتطور لجريمة قتل.. السجن 7 سنوات لعامل أنهى حياة زوجته في أسيوط