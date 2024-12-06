اشتباكات بين الشرطة الهندية ومزارعين أثناء مسيرة احتجاجية

نيودلهي- (أ ب)

استخدمت الشرطة الهندية اليوم الجمعة قنابل الغاز ضد مئات المزارعين المشاركين في مسيرة إلى نيودلهي للمطالبة بأسعار مضمونة للمحاصيل، في تكرار لاحتجاجات وقعت عام 2021.

واندلعت الاشتباكات قرب شامبهو، وهو معبر حدودي بين ولايتي البنجاب في شمال البلاد وولاية هاريانا، حيث تم إغلاق عدة نقاط دخول للعاصمة بحواجز حديدية وأسلاك شائكة.

كما علقت السلطات خدمة الإنترنت في بعض أحياء هاريانا لمنع التواصل بين المحتجين.

ويسعى المزارعون الذين أطلقوا مسيراتهم في هاريانا والبنجاب إلى الحصول على ضمانات، يدعمها القانون، لمزيد من دعم الدولة، أو إلى حد أدنى لسعر لبيع المحاصيل.

ونتج عن احتجاجات مماثلة قبل ثلاثة أعوام تخييم عشرات الآلاف من المزارعين على أطراف العاصمة لأكثر من عام.

وتحمي الحكومة المنتجين الزراعيين ضد أي انخفاض كبير في أسعار المزروعات عن طريق إعلان حد أدنى لسعر البيع لمحاصيل أساسية معينة في بداية موسم الحصاد. كما تضع في اعتبارها تكلفة الإنتاج.

ولكن الوكالات الحكومية غالبا ما تشتري الأرز والقمح فقط بسعر مستوى الدعم، بينما يرغب المزارعون في وضع حد أدنى لسعر البيع لعشرين محصولا أساسيا آخر على الأقل.