أردوغان: لم نتلق ردًا إيجابيًا من الأسد عندما دعوناه لـ اللقاء

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إننا لم نتلق ردًا إيجابيًا من الرئيس السوري بشار الأسد عندما دعوناه لـ اللقاء من أجل تحديد مستقبل سوريا".



وأشار الرئيس التركي إلى أن "تقدم الفصائل المسلحة في سوريا مستمر والهدف هو العاصمة دمشق"، مضيفًا أنه "يتمنى أن يستمر تقدم تلك الفصائل بدون مشاكل"، حسبما نقلته قناة "العربية".



ودعا أردوغان، أمس الخميس، نظيره السوري بشار الأسد إلى إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا بشكل عاجل، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأوضح أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه "يجب على النظام السوري أن ينخرط بشكل عاجل مع شعبه من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.



وجاء في البيان: "تتمثل أمنية تركيا الكبرى في ألا تغرق سوريا في مزيد من عدم الاستقرار وألا تشهد سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".



ويأتي ذلك بعدما استولت فصائل مسلحة على مدينة حماة، مما حقق انتصارًا كبيرًا بعد تقدم مفاجئ في شمال البلاد.