وزارة الخارجية: نجحنا في إنهاء مشكلة 102 مواطن عالقين بالمدينة المنورة

مصراوي



أعلنت وزارة الخارجية والهجرة نجاحها في إنهاء مشكلة 102 مواطن مصري عالقين بالمدينة المنورة، في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي بضرورة بذل أقصى جهودها لحل أي عقبات تواجه المواطنين المصريين سواء المقيمين بالخارج أو الزائرين.



وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، "لقد نجحت القنصلية العامة المصرية في جدة في إنهاء مشكلة 102 مواطن مصري كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين بمنطقة المدينة المنورة نظرًا لانتهاء تأشيرة المرور القادمين بها بعد أداء مناسك العمرة".



وأضاف البيان: "بذلت القنصلية العامة في جدة جهودًا مضنية بالتنسيق مع سلطات الجوازات السعودية من أجل حل المشكلة وتسهيل إجراءات عودة المواطنين المصريين الذين تأخر سفرهم لحوالي 24 ساعة إلى أرض الوطن".



ولفتت الخارجية إلى أنه يجب على جميع المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور ترانزيت بضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة، ومدة الإقامة التي تتيحها التأشيرة داخل الأراضي السعودية، ومراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة حتى لا يضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون.



وأضافت: "فضلًا عن ضياع تذكرة السفر على المواطن وتحمله تكلفة حجز تذكرة سفر جديدة، وتنــــوّه الوزارة بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة هي مسؤولية شخصية للمسافر نفسه، سواء تم الحجز بمعرفته الشخصية أو من خلال أحد مكاتب السفر، حيث إنه وفقًا للأنظمة السعودية فإن العقوبة الإدارية لمخالفة تأشيرات الحج والعمرة هي المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، ومخالفة تأشيرات الزيارة بأنواعها وتأشيرة المرور هي المنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات".







