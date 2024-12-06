غارات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص

دمشق- (أ ش أ)

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية ومعابر حدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي، استهدفت عملية نقل أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لحزب الله.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة- بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت معبر جوسية الحدودي مع لبنان وجسر العاصي قرب مقام السيدة في بلدة ربلة الحدودية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في منطقة القصير بريف حمص.

وذكرت أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت رتلاً يضم عناصر من "حزب الله" في أثناء عملية نقل معدات وأسلحة عسكرية من قبل "قوة الرضوان" التابعة للحزب.