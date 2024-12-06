ترامب يختار السيناتور السابق ديفيد بيردو ليكون سفيرا أمريكيا لدى الصين

واشنطن- (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الخميس، اختياره السيناتور السابق ديفيد بيردو من ولاية جورجيا ليكون سفيرا له في الصين، معتمدا على مسؤول تنفيذي سابق في مجال الأعمال تحول إلى السياسة ليكون مبعوث إدارته إلى أحد أكبر خصوم أمريكا الاقتصاديين والعسكريين.

وصرح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن بيردو "يجلب خبرة قيمة للمساعدة في بناء علاقتنا مع الصين".

خسر بيردو مقعده في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطي جون أوسوف قبل أربع سنوات، وفشل في محاولته الانتخابية عام 2022 خلال الانتخابات التمهيدية ضد حاكم جورجيا بريان كيمب. وخلال حملته الفاشلة لمنصب حاكم جورجيا، روج بيردو لادعاءات ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات.

وخلال فترة عمله في مجلس الشيوخ، وصفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بيردو بأنه "معادٍ للصين".

وكان المشرع السابق من جورجيا قد دعا إلى بناء قوة بحرية أمريكية أكثر قوة لمواجهة التهديدات، بما في ذلك تلك الصادرة عن الصين.

ومن المتوقع أن تكون التوترات الاقتصادية محورا رئيسيا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين للإدارة الجديدة.