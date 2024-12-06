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الفصائل السورية المسلحة تعلن التقدم بريف حمص

09:53 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

الفصائل السورية المسلحة

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وكالات
قالت الفصائل السورية المسلحة إن مقاتليها سيطروا على مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي وقت سابق، حثت الفصائل المسلحة الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوري في حمص على الانشقاق الجماعي والتوجه نحو حماة.

وقال المتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية التابعة للفصائل السورية المسلحة حسن عبد الغني، عبر تطبيق تليغرام، إنه ستكون هناك في الأيام المقبلة "مفاجآت" ومحاور جديدة في ميدان المعركة، وأضاف أن "حمص تترقب قدوم قواتنا".

الفصائل السورية المسلحة ريف حمص الجيش السوري حسن عبد الغني
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