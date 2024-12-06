روسيا: تدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 33 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".

وأشار البيان إلى أن "أطقم الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في البحر الأسود دمرت زورقين أوكرانيين كانا متجهين نحو جزيرة القرم".