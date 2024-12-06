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قوات الاحتلال تستخدم دروعًا بشرية لإخلاء مستشفى كمال عدوان في غزة

08:26 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، مستخدمة القوة لإخلاء المرضى والمصابين من المبنى حسبما جاء في قناة القاهرة الإخبارية. وذكرت مصادر محلية أن القوات استخدمت اثنين من الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العملية.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المرضى ومرافقيهم، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، في خطوة تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية التي تضمن حماية المرافق الطبية.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرات الاحتلال خربة العدس شمال مدينة رفح، مما أسفر عن انتشال جثامين ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض.

تأتي هذه الأحداث وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.

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