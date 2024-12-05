أمريكا: إلغاء التحذير من تسونامي

يوريكا/ كاليفورنيا - (أ ب)

ألغت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الخميس، تحذيرا من موجات مد عالية (تسونامي) بالنسبة لمنطقة الساحل الغربي الأمريكي بعد حدوث زلزال بقوة 7 درجات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن تحذيرا من تسونامي كان يشمل 5.3 مليون شخص على الأقل في كاليفورنيا بعد الزلزال.

وكان هناك شعور بالزلزال حتى جنوبي الولاية في سان فرانسيسكو، حيث شعر السكان بهزة لعدة ثوان، وأعقبها توابع أصغر.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن ضرر جسيم أو إصابات.