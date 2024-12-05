ترامب يرسل مبعوثه إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات رفيعة المستوى

واشنطن - (أ ب)

زار المبعوث المقبل الخاص للشرق الأوسط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤخرا إسرائيل وقطر لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار واتفاق الأسرى في غزة، حسبما ذكر مسؤول أمريكي اليوم الخميس.

وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ستيف ويتكوف الذي رشحه ترامب ليكون مبعوثه الخاص للمنطقة التقى في الأسابيع القليلة الماضية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كل على حدة.

وأضاف المسؤول أن ويتكوف ظل على اتصال بطاقم السياسة الخارجية التابع للرئيس جو بايدن، حيث اتفقت إدارة ترامب المقبلة وإدارة بايدن المنتهية ولايتها على تنسيق الجهود لتحرير الأسرى الذين ما زالوا في غزة.

وأكد المسؤول أن هناك تقدم مؤخرا في محادثات وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الطاحنة، إلا أنه ليست هناك خطط حاليا ليرسل بايدن كبير المستشارين بريت ماكجورك إلى المنطقة مجددا.

وفي تلك الأثناء، قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة في تركيا اليوم إن الوسطاء الدوليين استأنفوا التفاوض مع حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق نار في غزة وإنه يأمل في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.