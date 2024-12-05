إعلام عبري: وفد إسرائيلي زار روسيا أمس لمناقشة التطورات في سوريا

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، إن وفدا إسرائيليا برئاسة المستشار العسكري زار روسيا أمس لمناقشة التطورات في سوريا وصفقة الأسرى.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد حاليا نقاشا مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن التطورات في سوريا.

وأكد مصدر أمني، أن آخر شيء تريده إسرائيل هو أن تقع سوريا في أيدي إيران، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع حدوث ذلك.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لاحتمال انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد وسقوطه، لافتة إلى أن إسرائيل فوجئت بالوتيرة السريعة لسقوط حماة وبالانخراط المحدود من جانب روسيا في القتال.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاحظت أن حزب الله صار يركز اهتمامه على الساحة السورية بدلا من لبنان وينقل قوات إلى سوريا.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في خطر مباشر لكن هذا هو أكبر تحد له خلال عقد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إسرائيل ومصر والأردن أعربت لواشنطن عن قلقها بشأن التطورات في سوريا، لافتا إلى أن تل أبيب أعربت عن قلقها بشأن استيلاء عناصر متطرفة على سوريا.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إسرائيل قلقة من دخول قوات إيرانية إضافية إلى سوريا تزيد من نفوذ طهران، موضحين أنهم فوجئوا بانهيار أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري.

وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير، أن سقوط العاصمة السورية دمشق يبدو الآن أكثر معقولية مما كان عليه حتى وقت قريب جدا، لافتا إلى أن هناك مشاورات عاجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التقدم السريع الذي أحرزه المتمردون بسوريا.

ولفت مسؤول أمريكي، إلى أن خطوط دفاع الجيش السوري تنهار بسرعة والقوات العسكرية السورية لا تقاتل حقا.