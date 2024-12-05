البنتاجون: لا نلعب أي دور في سوريا ولم ندعم "قسد" بهجومها على مواقع الجيش

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الخميس، إن 3 جنود أمريكيين في سوريا يخضعون لتقييم بشأن إصابات محتملة برضوض دماغية.

وأشار البنتاجون، إلى أن الإصابات المحتملة للجنود كانت إثر إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه القاعدة الأمريكية في الفرات.

وأوضح البنتاجون أنه يراقب عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا لكن قواته لا تلعب أي دور في العمليات هناك، مؤكدا أن قواته لم تقدم دعما لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجومها على مواقع الجيش السوري شرقي الفرات.

وأكد البنتاجون، أنه يعي آثار الأحداث المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا ويدعو إلى خفض التصعيد.