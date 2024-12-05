ماكرون يعلن موعد ترشيح رئيسًا جديدًا للحكومة ويتعهد بالبقاء في منصبه

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه أُسقط بسبب تحالف اليمين المتطرف واليسار في جبهة مضادة للجمهورية.

وأشار ماكرون، إلى أن أعضاء البرلمان الذي أسقطوا الحكومة لا يفكرون سوى في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة جديدة، لافتا إلى أنه سيرشح شخصا جديدا في غضون الأيام المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح ماكرون، أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستصيغ قانونا جديدا للميزانية في بداية العام المقبل، مشددا على بقائه في منصبه رئيسا للبلاد إلى حين انتهاء ولايته.

وكان البرلمان الفرنسي صوّت مساء أمس الأربعاء، لصالح سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، غير أنه تقدم باستقالته إلى ماكرون اليوم الخميس.