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وزير الدفاع السوري: ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي

09:47 م الخميس 05 ديسمبر 2024

وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس

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وكالات

قال وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، اليوم الخميس، إن الجيش يخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات.

وأشار عباس إلى أن ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي، مؤكدا أن قواته ما زالت في محيط المدينة، مشددا على أن الجيش في وضع ميداني جيد وقواته المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح.

وأوضح عباس، أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تدعمها عسكريا ولوجستيا.

وأوصى وزير الدفاع السوري، المدنيين في سوريا بالصبر والثبات، مشيرا إلى أن الجيش لن يتهاون بإعادة الأمن للمناطق التي احتلها الإرهابيون.

وأوضح عباس أن التنظيمات قد تلجأ إلى إصدار بيانات مزورة لقيادة الجيش أو مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية.

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