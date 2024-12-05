مسؤول أمريكي: نظام الأسد ليس بخطر مباشر لكن هذا أكبر تحد له خلال عقد

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إنه لا يعتقد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في خطر مباشر لكن هذا هو أكبر تحد له خلال عقد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إسرائيل ومصر والأردن أعربت لواشنطن عن قلقها بشأن التطورات في سوريا، لافتا إلى أن تل أبيب أعربت عن قلقها بشأن استيلاء عناصر متطرفة على سوريا.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن إسرائيل قلقة من دخول قوات إيرانية إضافية إلى سوريا تزيد من نفوذ طهران، موضحين أنهم فوجئوا بانهيار أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري.

وأوضح مسؤول إسرائيلي كبير، أن سقوط العاصمة السورية دمشق يبدو الآن أكثر معقولية مما كان عليه حتى وقت قريب جدا، لافتا إلى أن هناك مشاورات عاجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التقدم السريع الذي أحرزه المتمردون بسوريا.

ولفت مسؤول أمريكي، إلى أن خطوط دفاع الجيش السوري تنهار بسرعة والقوات العسكرية السورية لا تقاتل حقا