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"فيديو مفبرك".. حقيقة تنحّي الرئيس السوري عن منصبه

08:37 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الرئيس السوري بشار الأسد

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وكالات

حذّرت وزارة الإعلام السورية في بيان، اليوم الخميس، من نشر التنظيمات الإرهابية مقطعا مفبركا بالذكاء الاصطناعي يعلن تنحي الرئيس بشار الأسد.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولو مقطع فيديو مفبرك للرئيس السوري بشار الأسد، قبل أشهر عدة، يعلن فيه تنحيه عن منصبه ونقل صلاحياته إلى رئيس مجلس الشعب.

وخلال الفيديو المفبرك، يلغي الرئيس الأسد كافة الاتفاقات المبرمة مع الجانبين الروسي والإيراني.

وزارة الإعلام السورية الذكاء الاصطناعي بشار الأسد فيديو مفبرك للرئيس السوري بشار الأسد
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