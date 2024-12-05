مسؤولون إسرائيليون: نرى انهيارًا أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الخميس، إن الاستخبارات الإسرائيلية ترى انهيارا أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هارتسي هاليفي وقادة عسكريون يجرون تقييما للوضع في سوريا.

وأكد المتحدث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا، مشددا على أنه لن يسمح بظهور أي تهديدات بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية وسيحبط أي تهديد لمواطنيه.

وقبل أيام، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيعمل على ضمان عدم استغلال إيران للأوضاع لنقل أسلحة لحزب الله.

واتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف وراء التطورات والاشتباكات العسكرية في سوريا، متهمة إسرائيل بدعم الجماعات المسلحة ضد الجيش السوري.