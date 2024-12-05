الخارجية الأمريكية: اتهام العفو الدولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة لا أساس له

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إن اتهام منظمة العفو الدولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا أساس له.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تتفق مع استنتاج منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل للسكان في غزة ضرورية من أجل حمايتهم، موضحة أنه إذا حدث أى تهجير قسري للسكان في غزة فلن يتماشى مع المبادئ التي أقرها وزير الخارجية.

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن تقييم واشنطن لما يحدث في غزة لم ينته بعد لكن اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل لا أساس لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن إسرائيل فتحت أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في غزة بصورة سافرة ومستمرة مع إفلات تام من العقاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت العفو الدولية أن لديها أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال "ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل".