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مصر والمملكة المتحدة تعقدان مشاورات سياسية حول أفريقيا

07:50 م الخميس 05 ديسمبر 2024

مصر والمملكة المتحدة

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وكالات

عقدت جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة مشاورات سياسية حول أفريقيا في القاهرة في 5 ديسمبر 2024، ترأس الوفد المصري فيها السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بينما ترأست الوفد البريطاني هارييت ماثيوز، المدير العام لشئون أفريقيا والأمريكتين والأقاليم الخارجية في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

وشهدت المشاورات نقاشا معمقا وبنّاء حول الأوضاع في القارة الأفريقية، لاسيما في السودان، والقرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، فضلا عن فرص وآفاق التعاون في الاتحاد الافريقي لتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي للتنمية 2063، وفي بناء واستدامة السلام من خلال مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة التنمية والإعمار فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.

كما استعرض مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام أنشطة المركز في المناطق المشار إليها وجرت مناقشة آفاق التعاون بين المركز وبعض المراكز البريطانية المناظرة والمهتمة بالشأن الأفريقي.

وقد صدر عن المشاورات بيان مشترك يعكس مضمون ونتائج المشاورات بالتركيز على القواسم المشتركة بين البلدين في القضايا التي تم تناولها.

أفريقيا السفير إيهاب عوض وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية السودان الاتحاد الافريقي
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