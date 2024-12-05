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جيش الاحتلال: نراقب الأحداث في سوريا ونستعد لكل السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا

07:28 م الخميس 05 ديسمبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليو الخميس، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هارتسي هاليفي وقادة عسكريون يجرون تقييما للوضع في سوريا.

وأكد المتحدث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا، مشددا على أنه لن يسمح بظهور أي تهديدات بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية وسيحبط أي تهديد لمواطنيه.

وقبل أيام، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيعمل على ضمان عدم استغلال إيران للأوضاع لنقل أسلحة لحزب الله.

واتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف وراء التطورات والاشتباكات العسكرية في سوريا، متهمة إسرائيل بدعم الجماعات المسلحة ضد الجيش السوري.

يسرائيل كاتس جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران حزب الله هارتسي هاليفي سوريا
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