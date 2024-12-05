حزب الله: سنقف إلى جانب سوريا لإحباط عدوان الجماعات التكفيرية

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الخميس، إن العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل.

وأشار قاسم، إلى أنه بعد عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان يحاولون تحييد سوريا مجددا من خلال مجموعات إرهابية.

وأكد قاسم أن حزب الله سيقف إلى جانب سوريا في إحباط هذا العدوان الذي تشنه الجماعات التكفيرية، مشددا على أن عدوان التكفيريين على سوريا يخدم إسرائيل، وفق تعبيره.