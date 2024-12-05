بسبب عملية تجميلية.. أزمة سياسية في بيرو تطالب بتنحية رئيسة البلاد

(مصراوي)

أثارت العملية التجميلية التي أجرتها رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، في صيف 2023 جدلاً واسعاً في البلاد، وأدت إلى أزمة سياسية كبيرة، حيث طالب البعض بتنحيها بسبب عدم تفويض سلطاتها لأحد خلال فترة غيابها لإجراء الجراحة.

وأظهرت التقارير أن بولوارتي، التي تبلغ من العمر 62 عامًا، خضعت لجراحة تجميلية لأنفها، لكنها لم تعلن ذلك بشكل رسمي إلا خلال جلسة استماع في البرلمان، حيث تم استدعاء رئيس الوزراء السابق، ألبرتو أوتارولا، للإدلاء بشهادته يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح أوتارولا للمشرعين أن الرئيسة أخبرته بأن الجراحة كانت لأسباب طبية تتعلق بمشكلات في التنفس، مشيرًا إلى أنها تابعت مهامها من بعيد خلال فترة غيابها ولم يحدث شغور في السلطة.

لكن، وعلى الرغم من تصريحات أوتارولا، أكد رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، خوان بورجوس، أن الرئيسة كان يتعين عليها طلب إذن من مجلس النواب قبل إجراء الجراحة، واعتبر أن تصرفها يمثل سببًا محتملًا لعزلها.

من جانبها، حاولت نائبة الرئيسة، باتريسيا خواريز، تهدئة الموقف، ووصفت الجدل القائم بأنه "زوبعة في فنجان"، وفي الوقت نفسه، فتحت لجنة برلمانية تحقيقًا في غياب بولوارتي عن الساحة العامة بين 28 يونيو و10 يوليو 2023، حيث أجرت الجراحة في مركز طبي بالعاصمة ليما دون إعلان رسمي أو تفويض للسلطات إلى مجلس النواب.