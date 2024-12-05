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كيف ردت نائبة كورية جنوبية بعد توجيه جندي البندقية نحوها؟ (فيديو)

05:39 م الخميس 05 ديسمبر 2024

كيف ردت نائبة كورية جنوبية بعد توجيه جندي البندقية

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(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر آن جوي ريونج، الصحفية السابقة التي أصبحت عضوًا في البرلمان الكوري الجنوبي، وهي تتشاجر مع جندي مسلح أمام مبنى البرلمان.

وفي الفيديو اشتبكت ريونج مع الجندي بعدما وجه بندقيته نحوها، وصرخت في وجهه قائلة "ألا تشعر بالخجل أبدًا" وظلت تردد العبارة.

ووقع الحادث بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، والتي تم التراجع عنها في وقت لاحق.

وتعد آن جوي ريونج المتحدثة باسم حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، وقد كانت تعمل سابقًا كمذيعة صحفية في قناة "واي تي إن".

جوي ريونج البرلمان الكوري الجنوبي رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
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