كيف ردت نائبة كورية جنوبية بعد توجيه جندي البندقية نحوها؟ (فيديو)
(مصراوي)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر آن جوي ريونج، الصحفية السابقة التي أصبحت عضوًا في البرلمان الكوري الجنوبي، وهي تتشاجر مع جندي مسلح أمام مبنى البرلمان.
وفي الفيديو اشتبكت ريونج مع الجندي بعدما وجه بندقيته نحوها، وصرخت في وجهه قائلة "ألا تشعر بالخجل أبدًا" وظلت تردد العبارة.
ووقع الحادث بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، والتي تم التراجع عنها في وقت لاحق.
وتعد آن جوي ريونج المتحدثة باسم حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، وقد كانت تعمل سابقًا كمذيعة صحفية في قناة "واي تي إن".
السياسية آن غوي-ريونغ تواجه جنديًا وسط الأحكام العرفية— Korean Wave 🇰🇷 (@therealkwave) December 3, 2024
أقدمت المذيعة التي تحولت إلى السياسة، آن غوي-ريونغ، على تصرف جريء عندما أمسكت ببندقية أحد الجنود خلال مظاهرة، ووجهت له سؤالًا مباشرًا: "ألا تشعر بالخجل وأنت تتقدم ضد المدنيين بهذه الطريقة المسلحة؟" pic.twitter.com/1epfcSgO9g
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