لافروف: الولايات المتحدة تهاجم روسيا بالوكالة عن طريق أوكرانيا

فاليتا- (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تشن هجوما على روسيا بالوكالة عن طريق النظام الأوكراني، وتساعده في قصف الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، على هام ش مشاركته في الاجتماع الـ31 لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "لا نرغب في مهاجمة أي جهة.. الولايات المتحدة تهاجمنا الآن عبر النظام الأوكراني وتخوض حربا ضدنا"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "لقد قال الرئيس بوتين مرارا وتكرارا إننا لم يكن أمامنا خيار سوى بدء العملية العسكرية الخاصة. لقد دفعنا الغرب نحو ذلك لفترة طويلة، حيث حولوا أوكرانيا إلى قاعدة لتهديد الاتحاد الروسي"، على حد وصفه.