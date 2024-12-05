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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقبل استقالة حكومة ميشيل بارنييه

04:59 م الخميس 05 ديسمبر 2024

إيمانويل ماكرون

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باريس- (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة ميشيل بارنييه.

وكان بارنييه قد توجه صباح اليوم إلى قصر "الإليزيه" لتقديم استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي، الذي بدوره قبلها، وذلك بعد التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل النواب مساء أمس الأربعاء.

وأفادت الرئاسة الفرنسية - في بيان اليوم - بأن ميشيل بارنييه سوف يتولى مع أعضاء الحكومة، إدارة الشؤون الجارية لحين تعيين حكومة جديدة.

هذا ومن المنتظر أن يوجه الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة إلى الفرنسيين مساء اليوم الخميس، وذلك بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عبر التصويت لصالح مذكرة سحب الثقة قدمها تحالف اليسار بالجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).

وبهذا التصويت، تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في عام 1962.

هذا المحتوى من

Asha
إيمانويل ماكرون استقالة حكومة ميشيل بارنييه ماكرون يقبل استقالة الحكومة الرئيس الفرنسي
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