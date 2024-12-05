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توقف الاتصالات في محافظة حلب السورية

04:53 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الفصائل السورية المسلحة

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(مصراوي)

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، توقف الاتصالات في محافظة حلب السورية إثر "الاعتداءات الإرهابية على المقاسم التي شنتها الفصائل المسلحة السورية بالمنطقة الوسطى والشمالية".

وكان الجيش السوري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، انسحابه اليوم من محافظة حماة وإعادة الانتشار خارجها "من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين"، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الفصائل السورية المسلحة.

وكانت الفصائل المسلحة، قد أعلنت سيطرتها على السجن المركزي في حماة وإطلاق سراح عدد من السجناء المعتقلين فيه.

وأضافت، أن عدد من القيادات العسكرية السورية، هربت من محافظة حماة.

الفصائل المسلحة السورية محافظة حلب السورية توقف الاتصالات
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