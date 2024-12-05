بوحبيب يأمل فى بدء عمل لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، عن أمله أن تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار عملها قريبا لتضع حداً لخروقات إسرائيل، وذلك خلال لقائه سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز، اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، أكد بو حبيب "ضرورة إظهار الحدود في جنوب لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، كخطوة أساسية في سبيل التوصّل الى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود".

من جهته "نقل السفير بارنز للوزير بو حبيب ترحيب الحكومة الاسترالية بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه"، مؤكداً "على أهمية الجالية اللبنانية في أستراليا ودعمها للقضايا اللبنانية".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ساهمتا بترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

ودخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأربعاء قبل الماضي.