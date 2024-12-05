كيف انقسمت كوريا إلى شمالية وجنوبية؟ (فيديو)

بي بي سي

في خطاب ليلي أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية، فأثار بذلك الفوضى في البرلمان، ووضع التزام البلاد بالديمقراطية على المحك.

وبعد 24 ساعة، أصبح مستقبله السياسي في مهب الريح، إذ خرجت المظاهرات إلى الشوراع، وانطلقت إجراءات محاكمته أمام الهيئة التشريعية.

ورفعت حكومة كوريا الجنوبية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، بحسب وكالة يونهاب للأنباء>

لكن ما قصة الكوريتين، ولماذا هي منقسمة لشمالية وجنوبية؟