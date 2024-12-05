لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية يُجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري

04:30 م الخميس 05 ديسمبر 2024

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(مصراوي)


أجرى، وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري عثمان صالح.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل لتطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزيارة التاريخية التي أجراها فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا ولقاء سيادته مع الرئيس الإريتري "أسياس أفورقى" يوم ١٠ أكتوبر، وهي الزيارة التي نتج عنها تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران على تطلعهما لعقد المشاورات السياسية المقبلة بين البلدين، ومواصلة التنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال وعقد الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث. ويأتي الاتصال فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيسين بمواصلة التنسيق لدعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إعادة التأكيد على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

بدر عبد العاطي عثمان صالح وزير الخارجية والهجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)