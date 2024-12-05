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حماس توافق على المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة

04:12 م الخميس 05 ديسمبر 2024

حركة حماس

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(مصراوي)

ٌقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن وفدها اختتم زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى الوفد "حوارًا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".

وأبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.

كما أجرى الوفد لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأجرى الوفد أيضًا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

حركة حماس تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة حركة فتح
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