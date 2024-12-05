رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته إلى ماكرون

وكالات



وصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إلى قصر الإليزيه صباح اليوم (الخميس)، لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن تمت الإطاحة بحكومته عبر تصويت بحجب الثقة أجري في البرلمان اليوم السابق.



وفي مساء الأربعاء، صوت ما مجموعه 331 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية، معظمهم من تحالف أحزاب اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، لصالح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، ما أجبر بارنييه على الاستقالة وانهيار حكومته.



وبسبب عدم امتلاك الأغلبية في الجمعية الوطنية، لجأ بارنييه الاثنين إلى تمرير ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون تصويت، ما أدى إلى إثارة غضب في البرلمان.