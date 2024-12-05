قيادي فلسطيني يؤكد ضرورة تدخل كل الدول لوقف العدوان الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ)

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، ضرورة تدخل كل الدول والأطراف الفاعلة فورا وبشكل حازم لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل الجاد على توفير الحماية للشعب الفلسطيني كخطوة أولى على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، والعدوان المستمر وحرب الإبادة الجماعية.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وكذلك علاقات التعاون المشترك على الصعيد الاجتماعي وتبادل الخبرات.

من جانبه.. أكد السفير المغربي أن بلاده في سعي متواصل لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.

وشدد على أن المنطقة لن تهدأ طالما لم تتم تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم الرباط للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، للحصول على حقه في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.