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تساؤلات حول التوقيت.. العراق يجري تدريبات عسكرية قرب الحدود السورية (فيديو)

02:43 م الخميس 05 ديسمبر 2024

العراق

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(مصراوي)

نشرت قيادة قوات الحدود العراقية مقطع فيديو يظهر تنفيذ تدريبات عسكرية قرب الحدود مع سوريا، ما أثار تفاعلاً واسعاً وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الاشتباكات العسكرية التي تخوضها الفصائل المسلحة السورية في مناطق حلب وإدلب وحماة ضد الجيش السوري.

وفي الفيديو، الذي نشرته القيادة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، أوردت تعليقًا جاء فيه "أفواج قيادة حدود المنطقة السادسة ولواء المغاوير تنفذ ممارسة الحركة الفورية على الشريط الحدودي العراقي السوري".

وأوضحت القيادة أن هذه التدريبات تهدف إلى فحص جاهزية القوات واستعدادها القتالي، مشيرًة إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة لتعزيز الأمن والاستعداد لمواجهة التحديات المتزايدة على الحدود.

وفي سياق متصل، تأتي هذه التدريبات بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس السوري بشار الأسد مع عدد من القادة العرب، بينهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأكد السوداني خلال الاتصال على ترابط أمن العراق وسوريا، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجهها سوريا، وفقًا لبيان صدر عن الرئاسة السورية.

العراق الحدود السورية حلب الجيش السوري
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